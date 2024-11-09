قرار جديد من التموين بشأن بيع بيض المائدة في المجمعات

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن قرار جديد بشان إجراءات بيع بيض المائدة المستورد والمحلي في المجمعات الاستهلاكية .

وقررت القابضة للصناعات الغذائية استمرار ضخ بيض المائدة التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيه للطبق الواحد.

وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد تعاقدت على استيراد البيض مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية.

كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والإصلاحية.

ونظرا لجودة البيض يوجد إقبال كبير على شرائه من المواطنين.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض .

بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي.

وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

كما يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية .

على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه سيتم بدءاً من الثلاثاء الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٤ زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية .