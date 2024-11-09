انطلاق المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من سوتشي، إن المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا انطلق بمشاركة أكثر من 40 وزيرا أفريقيا، موضحًا أن القمة ستستمر حتى يوم غد الأحد.

وأضاف «مشيك» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن القمة ستناقش عدد من الملفات والمسائل التي تجمع بين روسيا وإفريقيا، مشيرًا إلى أنها ليست القمة الأولى، وإنما سبقتها قمتين على أساسها الرؤساء لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضرًا بها بالنسختين الأولى والثانية للقمة.

ولفت إلى أن النسخة الأولى كانت في مدينة سوتشي عام 2019، والثانية عُقدت في مدينة سان بيترسبورج 2023، متابعًا: «خلال هذه القمم تم الإتفاق بين روسيا والعديد من الدول الإفريقية على تعديد التعاون، وعلى تنفيذ جميع المشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقات بين روسيا وإفريقيا».

وأشار إلى أن روسيا اتجهت إلى القارة الإفريقية لاسيما عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا.