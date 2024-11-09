التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والجونة في الدوري

انتهت منذ قليل مباراة فريق المصري أمام فريق الجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

حيث سيطر التعادل السلبي على المباراة، وقد استحوذ المصري على الكرة خلال المباراة ولكن دون هجمات حقيقية لتهديد المرمى، بينما اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة القليلة كان أبرزها تسديدة اللاعب بلال يوسف التي تصدت لها عارضة حارس مرمى المصري محمود جاد .

الجدير بالذكر أن تشكيل الفريق المصري جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد .

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي .

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، خالد الغندور.

فيما جاء تشكيل فريق الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد رضا، أحمد العش، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي .

الوسط: أحمد شوشة، عبد الجواد، بلال السيد الهجوم: سيف الدين شيكا، محمد محمود، أرنو.