شركة استشارات دولية: تعريفات ترامب الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي

توقعت الأوساط الاقتصادية والمالية الدولية أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم قد يتباطأ إذا فرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة تعريفات جمركية إضافية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في العام المقبل.

وقالت بيانات صادرة عن شركة "وود ماكنزي" للاستشارية الدولية - إن إدارة ترامب تعتزم اجراء تغييرات جذرية في التعريفات الجمركية على الواردات وسياسة المناخ والشؤون الدولية.

وتوقعت أن تتراجع الولايات المتحدة تحت رئاسة ترامب عن التزاماتها بالصافي الصفري وتدعم المزيد من الحفر للوقود الأحفوري.

ورجحت البيانات أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف لشركات النفط والغاز.