هيئة قضايا الدولة تحتفل بيوم التميز وتكرم 74 مستشاراً

أقامت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، احتفالية يوم التميز لتكريم نحو 74 مستشارًا متميزًا من أعضاء الهيئة، الذين تميزوا في أعمالهم القضائية خلال العام القضائي 2023/2024.

شهدت الاحتفالية حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية.



كما حضر الاحتفالية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ومن بينهم المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشارك في الاحتفال عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

من بين الحاضرين أيضًا عدد من رجال الدولة والتنفيذيين، يتقدمهم محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، ولفيف من كبار رجال الدولة.



كما حضر لفيف من مساعدي وزير الداخلية وقيادات القوات المسلحة.

واستهل الحفل بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ هيئة قضايا الدولة، موضحًا أن تأسيسها يعود إلى عهد الخديوي إسماعيل في عام 1876، مما يجعلها واحدة من أعرق الهيئات القضائية في مصر كونها مدرسة قانونية عريقة انتمى لها الكثير من العظماء الذين ساهموا في إرساء الفقه القانوني في مصر.

وألقى المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس الهيئة، كلمةً أكد فيها أن "هيئة قضايا الدولة في سعيها الدؤوب إلى اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ظل رؤية واستراتيجية مصر الرقمية 2030 تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نكن لنغض الطرف عن تعزيز الجانب القانوني وتنميته، فهيئة قضايا الدولة مدرسة من مدارس القانون التي يُشار إليها بالبنان، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويشهد لها بذلك القاصي قبل الداني، ولها رجال صنعوا تاريخ مجدها بعلم غزير وعقل مستنير، ومن خلفهم رجال أبوا إلا أن يسيروا على دربهم.

واستكمالاً لمسيرة الأولين ومساهمةً منا في شحذ الهمة لتكون عالية، وتحفيزًا لنفوس أهل الطموح والأذهان المتوقدة لتكون في طريق الحق والفلاح والعدل والنجاح ساعيةً، فالوظيفة القضائية أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من بحقها وأدى الذي عليه فيها؛ فقد قرر المجلس الأعلى للهيئة تكريم ثلة من أبنائها المتميزين الفائقين في حفل يقام سنويًا؛ تبصرةً وذكرى لأولي الألباب؛ لعل أفئدةً تهوي إليه، وعقولًا تصبو إليه."

كما أكد المستشار وزير العدل، خلال كلمته في الاحتفالية، على الكفاءة الفنية العالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة قضايا الدولة.

وأشار إلى دورهم المحوري في الدفاع عن المال العام واعتبارهم حصنًا منيعًا لحمايته. وأشاد بجهودهم المستمرة في صون حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة، مما يجعلهم نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني في خدمة الوطن والقانون.

وأوضح الوزير أن هذا التكريم ليس مجرد احتفال، بل هو تحفيز ودعم لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل، والتفوق في سبيل خدمة العدل وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام الحفل، قام المستشار عبدالرزاق شعيب و المستشار وزير العدل بتكريم المتميزين من أعضاء هيئة قضايا الدولة، بتسليمهم دروع وشهادات تقدير، اعترافًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم.

كان هذا التكريم حافزًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.

وتمثل احتفالية "يوم التميز"، برعاية المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، دافعًا قويًّا لتحفيز مستشاري وأعضاء الهيئة على التميز والتفاني في أداء رسالتهم السامية.

هذه الفعالية تأتي لتجديد العهد على الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة، وتحقيق العدالة الناجزة بجهود متواصلة ومخلصة.

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