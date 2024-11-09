الرباط الصليبي يحرم ريال مدريد من ميليتاو مجددًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مباراة الملكي أمام أوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

و اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا برباعية نظيفة، شهدت تسجيل جود بيلينجهام هدف و هاتريك من فينيسيوس جونيور.

إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي

وبحسب الفحوصات الطبية التي أجريت للمدافع البرازيلي، تبين إصابة ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي، بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي بالركبة اليمنى، ونتيجة لذلك، سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة الخطيرة، مما يمثل ضربة قوية لخط دفاع ريال مدريد، وبالتالي، فإن موسم اللاعب البرازيلي قد انتهى عمليًا، وذلك للمرة الثانية خلال موسمين متتاليين، إذ تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع ريال مدريد في الموسم الماضي.

وكان إيدير ميليتاو شارك مع ريال مدريد في 16 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، أسهم خلالها بهدفين، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.