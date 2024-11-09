اعرف تشكيل سيراميكا في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.