اعرف تشكيل سيراميكا في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فجري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.