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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اعرف تشكيل سيراميكا في مواجهة الإسماعيلي

الرمادي
الرمادي
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.

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