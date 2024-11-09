الفنان أحمد مكي يعلن وفاة والدته

أعلن الفنان أحمد مكي منذ قليل بهذه الكلمات «سبحان من له الدوام توفيت اليوم الموافق 9 /11 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها» عن وفاة والدته، عبر منشور كتبه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

سبق أن شارك مكي جمهوره بأحد المواقف التي جمعته والدته وقال مكي: "كنت قاعد في مرة بفطر مع والدتي، وكان شغال مسلسل الكبير وكان مشهد فيه الكبير وحزلقوم وجوني، لقيتها بتبص على التلفزيون وبتبص لي، وقالت لي أنا مخلفاك أنت وأنت ولا واحد من دول".