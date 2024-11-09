عقوبات قاسية على مورينيو بسبب تصريحاته ضد التحكيم في تركيا

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات قاسية على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، وذلك على خلفية تصريحاته الحادة وانتقاداته اللاذعة للتحكيم في الدوري التركي.

فرض الاتحاد التركي على مورينيو غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حرمانه من دخول غرف الملابس أو الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة قادمة لفريق فنربخشة.

جاءت هذه العقوبات بعد أن اعتبرت لجنة الانضباط أن تصريحات مورينيو، التي جاءت عقب فوز فريقه على طرابزون سبور، تعد انتهاكًا صارخًا للروح الرياضية وأخلاقيات اللعبة، وتشكل إساءة لسمعة كرة القدم التركية والاتحاد بشكل خاص.

هاجم مورينيو بشكل مباشر حكم المباراة، أتيلا كاراوجلان، متهمًا إياه بالتحيز ضد فريقه وعدم تطبيق القانون بشكل عادل.

كما انتقد المدرب البرتغالي غرفة تقنية الفيديو VAR، معربًا عن اعتقاده بأن هناك مؤامرة ضد فريقه.

تصريحات مورينيو

وقال مورينيو في تصريحاته النارية: «نحن نحارب النظام بالكامل ولا نريد أن نرى هذا الحكم في مبارياتنا».

وأضاف مورينيو: «أخبروني بشيء ولم أصدقه ولكن الأمور كانت أسوأ، هذا صعب جدا... أنا غاضب من جماهير فنربخشة الذين أحضروني هنا، لقد أخبروني بنصف ما يحدث فقط وإذا أخبروني بالحقيقة كاملة لم أكن سأقود الفريق».

وأثار تصريح مورينيو غضبًا واسعًا في الأوساط الكروية التركية، حيث اعتبر الكثيرون أن تصريحاته غير مقبولة وتشكل استفزازًا صريحًا للاتحاد والمسؤولين عن التحكيم.