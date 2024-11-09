القاهرة الإخبارية: قوة إسرائيلية تقتحم طوباس بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن هناك قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى بلدة عقابا، مشيرة إلى قوات الاحتلال حاصرت منزلًا ثم أطلقت وابل من الرصاص تجاه المنزل.

وأضافت «السلامين» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن هناك اشتباكات عنيفة دارت بين المواطنين وقوات الاحتلال، فضلا عن ارتقاء شهيد حسبما أفادت الشئون المدنية، إذ أنها أبلغت أنه تم احتجاز جثمانه من بلدة عقابا.

ولفتت إلى أن هناك إصابة لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر 56 عامًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، متابعة: «قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسلسلة من الاعتقالات في صفوف المواطنين في بلدة عقابا، بعد ذلك انسحبت باتجاه مدينة طماس، إذ أنها حاصرت منزلًا وكان هناك اشتباكات عنيفة دارت بينهما، فضلا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحاصر هذا المنزل».