بعد طرح فيلم "الهوى سلطان"..رشا عزت: القصة بتفاصيلها مسروقة من (حُبي الأول)

أعربت المؤلفة رشا عزت النجار عن غضبها بعد طرح فيلم "الهوى سلطان" للكاتبة هبة يسري بطولة أحمد داوود ومنة شلبي، في السينمات.

وكشفت رشا النجار أن فيلم الهوى سلطان معالجة لفيلمها "حبي الأول" الذي كتبته عام 2017 وكانت تسعى ليرى النور.

وقالت رشا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"فيلم (الهوي سلطان) - هو معالجة فيلم (حُبي الاول) من تأليفي، في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الاول)، ودا كان أسم مؤقت للفيلم

وأضافت : مثبت عندي على الايميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتي اشهر قريبة، وكان المورال بتاعي، ان الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفه ولا واخد بالك منه لانك مسميه اي أسم تاني (صداقة، عشرة، جيره، اخوه ... الخ)، مش شايفة مع انه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لانك ملبسه امبرله مختلفة في المسمي

وتابعت رشا : يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لاني بنتظر اي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسه جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل اعمالها".

وأشارت الى أنها :"تفاجأت ان قصة الفيلم كامله (باكد تاني كامله) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض، بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي واوجه التطابق بينها وبين اللي شوفته في فيلم الهوي سلطان، التطابق هيتجاوز ال 70% الفكرة والقصة وكل الاحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الابطال مسروقين من قصتي حبي الاول".

واستطردت الكاتبة:"حاولت على مدار يومين اتواصل مع مؤلفة ومخرجة فيلم (الهوي سلطان)، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع اني بعتلها رسالة على الواتس وعرفتها بنفسي وطلبت اني اكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد، البوست دا فقط من اجلي انا ومن اجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من اجل اي شئ آخر، صعب جدا يحصل معاك كل هذا الانتهاك والسرقة لابداعك وشغلك ومتقولش... مع ان لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا واوجدتلي تفسير لما حدث ربما كنت سكت وسامحت، لكن سرقة وتجاهل وقح شئ مؤلم اجبرني على الكتابة هنا امام الناس

وقالت : اشهد الله ان فكرة وقصة فيلم (الهوي سطان) الموجود في السينمات حاليا، هو فكرة وقصة وتفاصيل فيلمي (حبي الاول)، وانه مجهودي وتاليفي ومسروق مني.. ولن اسامح مؤلفة الفيلم على هذا التعدي على حقي الأدبي".

واختتمت رشا : "كنت اتمني ان المؤلفة تتمتع بقدر من الشجاعة وترد عليا وتقولي هل الكم الهائل دا من السرقة حتي في ابسط التفاصيل تاليفها فعلا؟ ولا ورقي وقع في ايديها؟ ولا حد حكلها القصة وهي اشتغلت عليها، واحب اقول للمؤلفة شئ اخر، انتي "مزعتي القصة"، وسرقتي تفاصلها لكن من على الوش لانك معندكيش جذور ولا الفكرة والقصة طالعة من روحك، مرفق مع الصورة الـ Log- Line لقصة فيلمي (حبي الاول)

وأضافت : بقرر تاني التشابة ليس فقط في الفكرة بل القصة بكل تفاصيلها، كل الاحترام لباقي صناع العمل من نجوم وفنانين وصناع وشركة إنتاج، لان ملهمش ذنب ولا حد فيهم يعرف.. ومحبتي الكبيرة لمنة شلبي وموهبتها الكبيرة، انا بالبوست دا بقول "لنفسي- بقول لرشا" انا بدافع عنك وعن حقك وعن شغلك وعن محاولاتك المستمرة في السعي بشرف، عشان اقدر اكمل اكتب بحب وطاقة وشغف وسط كل هذا القبح، إلى هبة يسري مؤلفة (الهوي سلطان)

بقولهالك قدام الناس كلها اهو انا مش مسمحاكي9 نوفمبر 2024".



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

