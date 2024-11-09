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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لرفع الإشغالات والتعديات بسوق حي السلام بحي ثان الإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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نفذت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بالاشتراك والتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بمنطقة سوق حي السلام "شارع طنطا".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن، تحرير 50 محضرًا إشغال طريق، إزالة عدد 80 حالة إشغال بمعرفة الحي، وإزالة 150 حالة إشغال بمعرفة أصحابها، بجانب التحفظ على 7 تاندات حديد، 10عربات خشبية، إزالة 10 فروشات، 30 ترابيزة خشبية، ورفع وإزالة البلدورات من نهر الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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