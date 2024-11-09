«26 سبيكة دهب بفواتيرها».. 7 سنوات سجن لسارق فيلا الكابتن أيمن طاهر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، على المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

سرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر

وكشفت التحقيقات، أن المتهم في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه مدرب الحراس وذلك من داخل مسكنة عن طريق كسر باب الشقة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز أدوات حديدية "بنسة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية

وكشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى فيلا المجني عليه مدرب الحراس السابق وكسر باب الحديقة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.

وأوضحت أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن سنة لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.