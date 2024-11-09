اليوم.. ودية ثانية لمنتخب الشباب مع تنزانيا بالإسماعيلية

يخوض منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم، مباراته الودية الثانية أمام نظيره تنزانيا، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك فى ثاني تجاربه تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلى ميكالي فى أعقاب توليه المهمة بعد نجاحه فى قيادة المنتخب الأوليمبي السابق لإحراز المركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024، وهو الإنجاز الذي لم تحققه مصر منذ 60 عامًا.

تأتي تجربة منتخب الشباب بعد أربعة أسابيع من ولاية ميكالي فى إطار الاستعداد لخوض دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

يشارك فى تصفيات أفريقيا المقبلة إلى جانب مصر الدولة المستضيفة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا، وتقام التصفيات بالإسماعيلية وانتظم المنتخب فى معسكر مغلق هناك منذ يومين وسط اهتمام كبير من قيادات المحافظة والأجهزة الوطنية.

استهل ميكالي الذى تم التعاقد معه لمدة 4 سنوات، لبناء جيل أوليمبي جديد لدورة لوس أنجلوس 2028 مهمته مع منتخب الشباب بإقامة معسكر انتقاء من بين 48 لاعبًا اختار من بينهم 27 لاعبًا هم قوام معسكره المفتوح الذى أقيم فى مشروع الهدف بمدينة أكتوبر، قبل أن يغادر مساء الخميس الماضي، إلى الإسماعيلية.

ويسابق الجهاز الفني لمنتخب الشباب الوقت من أجل الظهور بشكل مشرف فى التصفيات المقبلة فى ظل عدم حصوله على فترة كافية للإعداد والتجهيز، وتعهد ميكالي بالوصول إلى أبعد نقطة والدفاع بقوة عن أحلام الفراعنة مشيدا بأبناء هذا الجيل الشبابي الواعد.