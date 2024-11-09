محافظ الإسماعيلية يوجِّه مديرية الطرق بتطوير وتجميل مدخل المحافظة

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، في إطار تطوير المحاور المرورية الأساسية، والتي تخدم المواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تنفيذًا للتوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بأعمال التطوير والتجميل بمنطقة كمين المنايف (مدخل مدينة الإسماعيلية من صحراوي القاهرة الإسماعيلية في اتجاه نفيشة).

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تركيب بلدورات وزراعة الميدان أسفل الكوبري للقادم من القاهرة، والمتجه إلى القاهرة؛ وذلك لتحسين المظهر الجمالي لمداخل المحافظة ومخارجها.