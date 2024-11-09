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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم حافلتين ببريطانيا

تصادم حافلتين ببريطانيا
تصادم حافلتين ببريطانيا
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أصيب 17 شخصا اليوم السبت إثر اصطدام حافلتي ركاب ذات طابقين على أحد الطرق في مدينة "مانشستر" البريطانية.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن تسع سيارات إسعاف وطائرة إسعاف وغيرها هرعوا إلى مكان الحادث من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات في مدينة "مانشستر" من أجل تلقي العلاج.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الحادث.

اصطدام حافلتي ركاب اسعاف المصابين حادث