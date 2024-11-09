بهدف عالمي.. موسيالا يقود بايرن ميونخ لانتصار على سانت باولي (فيديو)

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه سانت باولي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ميلرنتور، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

دخل بايرن ميونخ مباراته أمام ساونت باولي بتشكيل هجومي، إذ دفع البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للعملاق البافاري بالرباعي: ليروى ساني، هاري كين، كينجسلي كومان، وجمال موسيالا في الخط الأمامي.

سجل جمال موسيالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، وذلك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء هدف موسيالا العالمي في الشوط الأول، واستمر بايرن ميونخ في الضغط الهجومي على مرمى سانت باولي، ولكن محاولاته باءت بالفشل، ليحافظ على تقدمه ويخطف فوزًا خارج الديار.

وبهذا الفوز، واصل البايرن انتصاراته المتتالية، التي بدأت منذ خسارته أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ظل بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.