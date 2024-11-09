براهيم دياز: الفوز على أوساسونا كان ضروريًا وقدمنا أداءً جيدًا خلال المباراة

أكد الجناح المغربي براهيم دياز لاعب ريال مدريد، أن الفوز على أوساسونا في الدوري كان ضروريًا بعد تلقي الفريق هزيمتين متتاليتين في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسحق ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في مباراة الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، وسجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف (هاتريك) فيما سجل بيلينجهام الهدف الرابع لفريقه.

وقال دياز في تصريحات عقب المباراة: "سعيد جدًا بالفوز الذي كان ضروريًا.. ريال مدريد يجب أن يفوز دائمًا وخاصة بعد هزيمتين متتاليتين، مشيرا إلى أنه في النهاية، تظهر الموهبة دائمًا".

وأكد دياز، أن أوساسونا خصم كبير ويقدم موسمًا رائعًا، لكننا كنا نتطلع إلى خوض هذه المباراة أمام جماهيرنا التي تستحق الفوز والابتسامة مرة أخرى.

وعن إصابة زملائه في الفريق إيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز ورودريجو، أعرب براهيم دياز عن رغبته في عدم التطرق إلى موضوع الإصابات.