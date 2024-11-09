انطلاق المعرض الخامس عشر لمنتجات "ذوي الإعاقة" بالبحيرة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي ضباط القوات المسلحة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري.

افتتح المعرض العميد أ.ح ياسر محمد شوقي مساعد المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، و اللواء أ.ح أيمن خميس راضي مدير نادي ضباط القوات المسلحة بدمنهور، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وجانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد شوقي منسق عام المعرض، وشارك في المعرض نحو 30 عارض من ذوي الإعاقات الذهنية والسمعية والحركية، واشتمل المعرض على عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المشغولات الجلدية والخشبية والتريكو والنول والصدف، إلى جانب التُحف والانتيكات والتريكو والإكسسوارات والمفروشات والملابس.

في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي، أن المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظما حتى الآن 15 معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة منهم 8 معارض في محافظة القاهرة، و7 معارض في المحافظات الإقليمية منهم دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والسويس والبحيرة، ويأتي ذلك وفق الخطة التي وضعها الجانبان لتنظيم 16 معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية خلال عام 2024، موضحة أن معارض منتجات ذوي الإعاقة حققت نتائج ملموسة في التوعية والدمج والتمكين الاقتصادي .