مستشار ترامب: تركيز أوكرانيا يجب أن يكون السلام وليس إستعادة الأراضي

قال مستشار كبير للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة القادمة ستركز على تحقيق السلام في أوكرانيا بدلا من تمكين البلاد من استعادة الأراضي التي خسرتها لروسيا، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم السبت.

وأوضح الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري بريان لانزا، في تصريحات لـ"بي بي سي"، إن إدارة ترامب ستطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نسخته من "رؤية واقعية للسلام."

وأضاف: "إذا جاء الرئيس زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات وقال، حسنا، لا يمكننا تحقيق السلام إلا إذا كان لدينا شبه جزيرة القرم، فذلك يعني أنه ليس جادا،" متابعا أنه تم فقدان القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. بعد ثماني سنوات، شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا وسيطرت علي عدد من الأراضي في شرق البلاد.

وقال ترامب، باستمرار إن أولويته هي إنهاء الحرب ووقف ما يصفه بأنه استنزاف للموارد الأمريكية، في شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا. ومع ذلك، لم يكشف بعد كيف ينوي القيام بذلك، ومن المرجح أن يسمع مختلف الرؤى لمستقبل أوكرانيا من مستشاريه المختلفين.