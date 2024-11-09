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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال يعلن استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الإفريقية الجديدة

قوات الاتحاد الأفريقي
قوات الاتحاد الأفريقي
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أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم السبت، استبعاد القوات الإثيوبية رسميا من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الإفريقي والتي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل.


وأوضح وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الإفريقية جاء بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة الدول المشاركة ضمن العمليات.
وأشار نور إلى أن بعثة عمليات قوات الاتحاد الأفريقي ستكون محدودة للغاية، حيث ستقدم الدعم الفني للجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب.

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