مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أميكس، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون، رفقة سافينيو وماتيوس نونيز.

ويعاني مانشستر سيتي من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة في مختلف المسابقات، إذ ودع بطولة كأس كاراباو من دور الـ16 بخسارة من توتنهام، وتلقى هزيمة مفاجئة من بورنموث في الدوري الإنجليزي، ثم تعرض لخسارة قاسية من سبورتنج لشبونة البرتغالي برباعية مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - كايل والكر - سيمبسون - جوشكو جفارديول

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

وفي الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - ماتيوس نونيز.