زيارة ميدانية لفحص تطوير المزرعة السمكية في دمياط

قام فريق هيئة الاستشعار عن بعد وجامعة السويس وفريق من خبراء الهيئة، بزيارة ميدانية إلى المزرعة بالرطمة في دمياط، حيث قام الفريق برئاسة الدكتورة الهام علي بأخذ ٢٨ عينة من ١٤ محطة لتغطية الاربع احواض الاستزراع السمكى وتحليلها وبدء رصد عدد من المحاور المتعلقة بالحالة العامة للمزرعة، تمهيدًا لدراسة تلك المحاور ووضع المخطط العام للتطوير وتحسين الإنتاجية للمزرعة وتعظيم العائد الاقتصادى فى إطار البروتوكول الذى وقعه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المزرعة السمكية بالرطمة و تقديم الدعم اللازم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية".

وفى هذا الصعيد، أشار "محافظ دمياط" مجددًا حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الهيئة لدعم خطط المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة، باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات التى تمتلك خبرات علمية مختلفة، لتعزيز الأهداف الرامية نحو إعداد خطة لتحقيق التنمية بالمزرعة السمكية بالرطمة و دعم مجال الاستزراع السمكى وأيضًا جعل المزرعة نموذج ناجح يستفيد منه أصحاب المزارع السمكية مما يساهم في خفض اسعار بيع الأسماك.

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض "ريشة فنان" الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من الطلاب الموهوبين، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وجامعة دمياط، ومكتبة مصر العامة ، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، ومهرجان دمياط تحت شعار "دمياط حاجة تانية".

بعد الافتتاح تفقد "المحافظ"، اللوحات الفنية المعروضة، وأشاد بموهبة الطلاب المشاركين، مؤكدًا على أهمية أهداف المعرض يهدف إلى تشجيع الإبداع الفني ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة، وتقديم منصة لعرض الأعمال الفنية للطلاب.

ومن جانبها، أشادت المهندسة شيماء الصديق، أيضاً باللوحات الفنية المعروضة، وأعربت عن سعادتها لوجود هذه المواهب الشابه داخل المحافظة، مؤكدةً على أهمية مثل هذه المعارض في تنمية الذوق الفني وتقدير الفن.