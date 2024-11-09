التعادل السلبي يسيطر على مباراة المصري والجونة في الدوري

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة فريق المصري أمام فريق الجونة، وذلك ضمن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري .

حيث انتهى الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين ، الجدير بالذكر ان تشكيل الفريق المصري جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد .

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي .

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، خالد الغندور.

فيما جاء تشكيل فريق الجونة الذي اعلن عنه علاء عبد العال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد رضا، أحمد العش، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي .

الوسط: أحمد شوشة، عبد الجواد، بلال السيد .

الهجوم: سيف الدين شيكا، محمد محمود، أرنو.