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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على مباراة المصري والجونة في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة فريق المصري أمام فريق الجونة، وذلك ضمن  ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري .

حيث انتهى الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين ، الجدير بالذكر ان تشكيل الفريق المصري جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد .

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي .

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، خالد الغندور.

فيما جاء تشكيل فريق الجونة الذي اعلن عنه علاء عبد العال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد رضا، أحمد العش، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي .

الوسط: أحمد شوشة، عبد الجواد، بلال السيد .

الهجوم: سيف الدين شيكا، محمد محمود، أرنو.

المصري الجونة منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري