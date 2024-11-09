اليمن: محافظة مأرب تتسلم دفعة مستلزمات ومحالیل طبية سعودية

أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليمنية اليوم "السبت" تسلمه الدفعة الثالثة من المستلزمات والمحاليل الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، لدعم مراكز الغسيل الكلوي في مستشفيات المحافظة.

وخصصت هذه الدفعة ( نحو 30 طنا ) لدعم مركزي الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى مأرب العام بمدينة مأرب، ومستشفى العطير الخيري بمديرية حريب حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية.

من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة بمأرب،الدكتور أحمد العبادي، بالدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي وكافة القطاعات الحيوية بمحافظة مأرب.

ولفت إلى أن محافظة مأرب تواجه نقصا حادا في كافة الخدمات الصحية نتيجة الارتفاع المستمر في عدد سكان المحافظة التي تأوي أكثر من 3 ملايين نسمة، بما يفوق قدرات القطاع الصحي وإمكانياته المتاحة..مؤكدًا أن هذا العجز يتطلب من الشركاء تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي لتمكينه من القيام بواجبه تجاه النازحين والمجتمع المضيف والحد من تفشي الأوبئة والأمراض المختلفة.