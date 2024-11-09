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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الهجرة الدولية»: هناك ما يزيد عن 22 مليون نازح داخلي في الشرق الأوسط

عثمان البلبيسي المدير
عثمان البلبيسي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية
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 قال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اكثر المناطق تنوعًا في العالم، وهناك العديد من الخصائص في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، وهناك العديد من الأمور والمشاكل المتعلقة بالتصحر

وأضاف «البلبيسي »، خلال تصريحات خاصة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إقليم الشرق الأوسط من الأكثر عرضه للتغيرات المناخية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف ما يزيد عن 40 مليون مهاجر ولاجئ في مختلف الدول، وهذا بسبب الأزمات خاصًة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد عن 22 مليون نازح داخلي في الشرق الأوسط مما يشكل 30 % من إجمالي النزوح على مستوى العالم.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية: «المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومات في عدة مجالات من ضمنها بناء قدرات الحكومات للمساعدة في الاستجابة الإنسانية، ولبناء استراتيجية متكاملة لحوكمة الهجرة»

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