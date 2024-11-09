لياو يقود تشكيل ميلان أمام كالياري في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كالياري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كالياري بملعب سردينيا ارينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام كالياري، ويعاونه النيجيري صامويل تشوكويزي والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويغيب المهاجم الأساسي ألفاور موراتا عن الروسونيري أمام كالياري؛ للإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليعوضه الشاب فرانشيسكو كاماردا

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي كالياري في المركز الثامن عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل ميلان لمواجهة كالياري

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - مالك ثياو - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز - كريستيان بوليسيتش

وفي الهجوم: رافائيل لياو - فرانشيسكو كاماردا - صامويل تشوكويزي.