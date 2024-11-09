ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بالليجا الإسبانية بفوزه على "اوساسونا" برباعية نظيفة

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه اوساسونا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي الشوط الأول تقدم الريال بإحراز هدفين حملا توقيع فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34 وجود بيلينجهام في الدقيقة 42..وفي الشوط الثاني أضاف الريال هدفين عن طريق نفس اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 61 و69 ليسجل في مباراة اليوم "هاتريك".

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 27 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا الإسبانية خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 33 نقطة..فيما تجمد رصيد اوساسونا عند 21 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن ريال مدريد تلقى هزيمة ثقيلة أمام ضيفه برشلونة برباعية نظيفة في الجولة الـ11...وتأجلت له مباراة الجولة الـ12 أمام مضيفه فالنسيا.