الرئيس الإيطالي يدعو الصين إلى إزالة الحواجز التي تعترض منتجات بلاده

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، إن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لإيطاليا في آسيا، داعيًا إلى إزالة الحواجز التي تعيق دخول أفضل المنتجات الإيطالية إلى السوق الصينية.

وقال ماتاريلا - الذي يزور بكين حاليًا، خلال كلمة ألقاها في جامعة بكين- إن الروح البناءة التي تحركنا تدعو إلى إقامة علاقة متوازنة من شأنها مع إزالة الحواجز التي تعيق وصول المنتجات الإيطالية المتميزة إلى السوق الصينية أن تمكن من تلبية توقعات المستهلكين الصينيين، الذين يطالبون بالجودة بصورة متزايدة ويحرصون عليها، مضيفًا أن لا أحد في إيطاليا كلها وفي أوروبا يتخيل "موسمًا من النزعة الحمائية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأشار إلى أن إجراء حوار "سلس ومسئول وعميق" بين بكين والاتحاد الأوروبي يشمل القطاعات السياسية والاستراتيجي، من شأنه أن يمثل قيمة، وتتطلبه القضايا المعقدة التي تهمنا جميعًا.

وقال ماتاريلا:"إنها بالأحرى دعوة - ​​ذات قيمة عالمية - نحو سلوك متسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يهم المجتمع الدولي بأسره".