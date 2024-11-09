أستاذ علوم سياسية: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ولبنان وغزة

قال إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال خلال حملة الانتخابات أكثر من مرة، إنه عندما كان في البيت الأبيض لم يكن هناك حروب في العالم، فضلا عن أنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ولبنان وغزة، لافتا إلى أنه لديه طريقة لإنهاء هذه الصراعات.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار انسحاب أمريكا من أفغانستان كان قرار شجاع من ترامب، ولكن أساء إدارة الخروج، وكان خروج مخزي بالنسبة لإدارة بايدن، ولكن البرجماتية الترامبية، هى أن لماذا نحن في أفغانستان، وأننا استمررنا 20 عام من صرف الأموال، فضلا عن أن الأفق مفتوحة، ولكن الشعب الأفغانستاني لم يتغير».

ولفت، إلى أن الشعب الأمريكي لم يستفيد من وجوده في أفغانستان، لأنهم صرفوا المليارات سنة تلو الأخرة، وهذا ليس عقلاني، موضحا أن ترامب ينظر إلى الأمور من وجهة نظرة أن الشعب الأمريكي لديه دين عام أكثر من 35 تليريون دولار، فلذلك لم يكن من مصلحة أمريكا أن تصرف ذلك في الحروب المفتوحة من حرب غزة ولبنان وأوكرانيا.