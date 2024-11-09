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السبت 09 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء حيث قال مسؤول مطلع، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تُظهِر حماس وإسرائيل رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت وكالة رويترز للأنباء، أن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة؛ لأنه "لم يعد يؤدي الغرض منه"، مضيفة أن قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها الانسحاب من مفاوضات غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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