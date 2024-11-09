الصحة اللبنانية: 52 شهيدا وجريحا إثر غارات إسرائيلية على صور.. وحزب الله يسقط مسيرة "هرمز 450"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد سبعة أشخاص، من بينهم طفلتان، وإصابة 45 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية على مدينة صور.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور أدت إلى سقوط سبعة شهداء، من بينهم طفلتان، وإصابة 46 آخرين بجروح، إضافة إلى أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي، مشيرة إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض للبحث عن المفقودين.

وفي السياق، ذكرت الوكالة اللبنانية أن عناصر الدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الجيش، انتشلت ثلاث جثث لشهداء من بلدة جبال البطم، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثالثة اليوم على حي مريصع في بلدة أنصار، بالإضافة إلى غارات على المنطقة بين باتوليه وعين بعال، وبلدة الحنية في صور، ومرتفعات بلدة قصرنبا، والجمالية، وحدث بعلبك.

ومن جهته، أعلن "حزب الله" إسقاط طائرة مسيرة "هرمز 450" في بلدة دير سريان، بالإضافة إلى قصف عدد من المستوطنات بالصواريخ، موضحا أنه أسقط طائرة مسيرة "هرمز 450" بصاروخ أرض جو في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالإغارة عليها.

وأشار الحزب، في بيانات متفرقة، إلى أنه استهدف مستوطنات (كريات شمونة، والمنارة، وبرعام، والمطلة، ونهاريا)، وموقع العباد، وقاعدة ‏ميرون بالصواريخ، كما تم استهداف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخية، وكذلك مستوطنة "معالوت ترشيحا" على دفعتين بالصواريخ.