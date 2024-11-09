زي النهارده.. نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه القنصل الأول

تمر علينا اليوم السبت الموافق 9 شهر نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية والاجتماعية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1602 - افتتاح مكتبة بودلي في جامعة أوكسفورد للعامة.

وعام 1620 - معركة الجبل الأبيض قرب براغ تنتهي بانتصار كاثوليكي في ظرف ساعتين.

وعام 1799 - نابليون بونابرت يسطو على الثورة الفرنسية وينصب نفسه في منصب القنصل الأول، وهو بمركز حاكم فرنسا.

•وعام 1821 بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي «كلية فيلاديلفيا للصيدلة» في الولايات المتحدة.

• وعام 1918 قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.

وعام 1935 - القوات اليابانية تستولي على مدينة شانغهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي لها.

• وعام 1953 الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود يتولى حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود،و الإعلان عن استقلال كمبوديا والتي كانت تحت الحماية الفرنسية منذ 1863.

وعام 1961 نيل آرمسترونغ يقوم بتسجيل رقم قياسي في السرعة وذلك عند طيرانه بطائرة «X-15» بسرعة 6,587 كم/ساعة

وعام 1964 الكويت تشكل مجلس الدفاع الأعلى وتضعه تحت رئاسة رئيس الوزراء.



وعام 1979 - أجهزة الكمبيوتر في «فورت ريتشي» بماريلاند تكشف عن ضربة نووية سوفييتية، لكن بعد مراجعة البيانات من الأقمار الصناعية والتحقق من الرادارات أُلغيت حالة التأهب.

وعام 1985 السوفييتي غاري كاسباروف يصبح أصغر بطل في العالم للشطرنج بفوزه على أناطولي كاربوف.

وعام 1989 بدأ هدم جدار برلين.