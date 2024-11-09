محللة سياسية: الصين تسعى إلى تطوير تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

قالت سعاد يا شين هوا، المحللة السياسية الصينية، إنه عند التحدث عن العلاقات الصينية الأمريكية، وكيف تتطور هذه العلاقة في الفترات المقبلة نرى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأكد على ضرورة إيجاد البلدين للطريق الصحيح للتعايش السلمي بينهما، وأكد على أهمية وجود علاقات مستقرة ومستدامة بين البلدين فهذا يخدم المصالح المشتركة بينهما ويتوافق مع متتابعات المجتمع الدولي.

وأضافت «شين هوا»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من خلال هذه التصريحات يمكن الملاحظة أن الموقف الصيني تجاه الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير وقائم على التعايش السلمي والاحترام المتبادل من أجل المصالح المشتركة، رغم أن الأحوال الطبيعة للبلدين تشهد تغير كبير.

وتابعت المحللة السياسية الصينية: « الصين ملتزمة دائمًا بتطوير العلاقات الصينية الأمريكية، في إطار الاستقرار والسلام، كما تتماسك الصين أيضًا بحماية سيادتها الوطنية والأمنية»، مشيرة إلى أن الصين تسعى إلى تطوير تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعرف بين الشعبين.