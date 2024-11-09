الحناوي: ترامب يرغب في العودة لسياساته الخارجية القائمة على مبدأ «أمريكا أولا»

قالت الإعلامة أمل الحناوي، إن ملفات السياسة الخارجية تحتل أهمية قصوى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد فوزه في السباق الرئاسي في ظل تطورات خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخريطة الدولية، بداية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وصولا إلى صراعات الولايات المتحدة المتواصلة مع كلا من روسيا والصين وإيران.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في خطابا له عن انتصاره في السباق الرئاسي الأمريكي، فضلا عن رغبته في العودة إلى سياساته الخارجية القائمة على مبدأ «أمريكا أولا»، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى تحول الولايات المتحدة نحو المزيد من الانعزالية وتقليص الاهتمام بالقضايا الدولية.

وتابعت: «ولكن ما تفرضه الاضطرابات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في غزة ولبنان، يدفع ترامب إلى ضرورة التفاعل مع تلك التوترات، حيث تعهد ترامب بإنهاء الحروب، وإحلال السلام بالمنطقة خلال فترة ولايته الثانية».

ولفتت، إلى أن دائما ما يدعم ترامب إسرائيل، إذ أنه خلال فترة رئاسته السابقة، وجه بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مؤكدة أن ذلك أثار غضب المواطنين الفلسطينيين، إلى أن ترامب انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة وقال: «أننا بحاجة إلى السلام، وعلى إسرائيل إنهاء مهمة الحرب في غزة بسرعة».