ريابكوف: موسكو منفتحة لسماع مقترحات ترامب بشان أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو منفتحة لسماع مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ريابكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم "السبت"،إن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا بشرط أن تكون "أفكارًا حول كيفية المضي قدمًا في مجال التسوية،وليس في مجال ضخ المزيد من جميع أنواع المساعدات لنظام كييف".



ولفت إلى أن موسكو وواشنطن "تتبادلان إشارات" بشأن أوكرانيا عبر "قنوات مغلقة"، دون أن يحدد ما إذا كان الاتصال يجري مع الإدارة الحالية أو ترامب وأعضاء إدارته القادمة.



وصرح ريابكوف لـ"إنترفاكس"أمس "الجمعة" بعدم وجود أية تحضيرات لمكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب عبر قنوات وزارة الخارجية الروسية،وقال ريابكوف "لا يُجرى أي عمل تحضيري من حيث تنسيق وترتيب المواعيد أو تخطيط أكثر تحديدًا لصيغة هذا الاتصال".