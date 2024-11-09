البزري: اللبنانيون يأملون بتمكن إدارة ترامب بوقف إطلاق النار

قال الدكتور عبدالرحمن البزري، عضو مجلس النواب اللبناني، إن لبنان تأثر مثل العالم بالانتخابات الأمريكية، فبيروت كانت لها تجربة سيئة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن إدارته عجزت عن إيقاف الحرب ضد لبنان والعدوان عليه، رغم أنها مازالت تدير حتى هذه اللحظة إدارة الشؤون الأمريكية، وهناك تسريبات إعلامية سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو مجلس النواب أن هناك إمكانية بأن ينجح الوسيط الأمريكي الحالي بدعم من الرئيس ترامب لإقرار وقف إطلاق النار.

وأضاف «البزري»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التجربة السابقة والتجارب التي مرت، وخصوصا في غزة ولبنان لا تشير إلى الإيجابية كثيرا، بالتالي اللبنانيون يعتقدون أن معاناة لبنان على بلدهم مستمرة حتى استلام الرئيس ترامب إدارته الجديدة، وما يهمهم هو وعد ترامب الجمهور اللبناني كما وعد الجمهور العربي في الانتخابات الأمريكية بأنه سيعمل جاهدا على وقف الحرب.

وأشار إلى أن اللبنانيون يأملون أن تتمكن هذه الإدارة- بغض النظر عن الدعم الدائم الأمريكي للإسرائيليين- بتمكنها لوقف إطلاق النار، وعليه فإن الرهان اللبناني ربما أصبح أكثر قليلا إيجابية بأن تكون الولايات المتحدة أكثر فاعلية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي.