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السبت 09 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: اجتماع لرؤساء الهيئة الطبية لبحث كفاءة ومؤشرات الأداء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بصحة الدقهلية
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عُقد بمديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعًا لرؤساء الهيئة الطبية بالمستشفيات لتتقيم كفاءة الأداء خلال الفترة الماضية.


جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبحضور دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، ودكتورة سلوى مجاهد مدير إدارة الحميات، والدكتور جابر ممدوح نائب مدير الحميات.
فيما ناقش الاجتماع التوصيف الوظيفي، والمهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية في ضوء اللائحة 75، وكذلك تحديد خطة لتطوير العمل الفني بالمستشفيات وإصلاح المعوقات.


كما تطرق إلى ضرورة مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا ومدى فاعلية منظومة التحويلات بالمستشفيات، ولفت المجتمعون إلى ضبط منظومة العروض، والتنسيق بين الأقسام في العروض سواء العروض الطارئة، وغير الطارئة؛ وضرورة إرسال بيان اسبوعى بنواقص الأدوية.


كما شددوا على إعداد تقييم شهري بأداء جميع الأقسام فنيا، ووضع خطة أسبوعية للقاءات العلمية علاوة على إعداد سياسات داخلية مكتوبة بما يتلائم مع امكانيات كل مستشفى.

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