نائب محافظ المنيا يشارك في ندوة مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، في ندوة نظمتها مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة بمشاركة مزارعي القصب، وذلك في إطار جهود المصنع لدعم المزارعين والتواصل معهم لتعزيز الإنتاج وتذليل العقبات.



وفي كلمته، أشار نائب محافظ المنيا، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الزراعي ومساندة مزارعي قصب السكر في مواجهة التحديات، انطلاقًا من أهمية هذه الزراعة كمصدر رئيسي للإنتاج المحلي. وقال: “إننا نسعى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إلى تحسين أوضاع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات لهم، من أجل ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطنى” .



وأكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر و الصناعات التكاملية ، أنه سيتم نقل محصول قصب السكر على نفقة المصنع لتخفيف العبء عن المزارعين ودعمهم، كما شهدت الندوة مناقشة التحديات التي يواجهها مزارعو قصب السكر، حيث استمع الحضور إلى آراء المزارعين وطرحهم حلولاً عملية لزيادة الإنتاجية وتعزيز التعاون مع المصنع، مما يسهم في رفع نسب التوريد للمصنع وزيادة تطوير إنتاج السكر بالمحافظة.



شارك في الندوة عدد من نواب البرلمان وقيادات تنفيذية وزراعية، منها المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة وحامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة ملوى، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس علاء عثمان رئيس قطاع مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، والمهندس حسن كامل المستشار الفني لجهاز مستقبل مصر، والمهندس طارق سعد رئيس قطاعات الإنتاج الزراعي.

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