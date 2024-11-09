بهاتريك فينيسيوس و3 إصابات.. ريال مدريد ينهض من كبوته بالفوز على أوساسونا

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بثنائية دون رد، حيث أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة 34.

وأضاف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يعود فينيسيوس جونيور ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 61 و69، ليبصم على هاتريك جديد في الموسم الجاري 2024-2025.

ريال مدريد يفقد 3 لاعبين جدد للإصابة

وبالرغم من فوز الملكي برباعية نظيفة، إلا أن الفريق تلقى خسائر جسيمة، بإصابة 3 لاعبين أساسيين، هم: رودريجو جوس، إيدير ميليتاو، ولوكاس فاسكيز.

وبهذا الفوز، نهض ريال مدريد من كبوته، حيث عاد إلى الانتصارات مجددًا، بعدما غابت عنه في المباراتين السابقتين في مختلف المسابقات، وذلك بالهزيمة أمام الغريم التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في الدوري الإسباني، والخسارة من ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما جاء أوساسونا في المركز الخامس وفي رصيده 21 نقطة.