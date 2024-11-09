افتتاح فعاليات دورة البرنامج الموحد لشغل منصب عميد "كلية / معهد"

اطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت ، البرنامج التدريبى لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب عميد “كلية / معهد”، والذي ينظمه المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة من المرشحين المحتملين والمتقدمين لشغل منصب عميد كلية/ معهد.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر، والقيادات الجامعية لممارسة عملية الادارة الجامعية على اسس علمية سليمة وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على اختيار أفضل العناصر التى تصلح لإدارة الكليات مما يصب فى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة وتساهم في انجاز اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



ومن جهته، أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس ادارة المركز، أن البرنامج التدريبى يتضمن العديد من الجلسات التدريبية التي تهدف الي تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المرشحين لتقلد هذا المنصب.واشار الي ان البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام تبدأ من السبت ٩/١١ الي الثلاثاء ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤.



واشار الدكتور طارق عبدالرحمن، ان اليوم الأول تضمن اربعة جلسات تدريبية تناولت استراتيجية جامعة كفر الشيخ، والتطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والجوانب المالية والإدارية بالجامعات.

كما سيشهد اليوم التدريبي الثانى اربعة جلسات تدريبية ايضا ستتناول التطوير المؤسسي في مجال ضمان الجودة، والتطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقيادة الجامعة، والجوانب القانونية بالجامعات. وسيشهد اليوم الثالث ثلاث جلسات تدريبية ستتناول التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب، وادارة الأزمات والكوارث، و التخطيط الاستراتيجي.

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