الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

شهد الأسبوع المنقضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات واللقاءات للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة وكذلك خلال المُشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة» خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.

المنتدى الحضري العالمي

وخلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات المنتدى منها جلسة خاصة تحت عنوان "من السياسات إلى التنفيذ" لتسليط الضوء الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية، كما شاركت بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب مشاركتها في جلسة بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع" ، وشاركت في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى، وكذلك إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر.

وخلال فعاليات المنتدى افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات جلسة خاصة نظمتها الوزارة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ كما ألقت الكلمة الرئيسية، في جلسة خاصة بعنوان "الحكمة وراء الحضارات" وذلك بمشاركة‎ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ العاصمة اليابانية «طوكيو» ومدير مكتبة الإسكندرية الأسبق.

وخلال فعاليات المنتدى، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة لقاءات ثنائية لمناقشة مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية ، حيث التقت وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، كما التقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وتزامنًا مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات المصرية اليابانية التقت الدكتورة رانيا المشاط، محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو» ، لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرًا صادر عنها أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة

وفي سياق أخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر، وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.

شراكات جديدة

كما شهدت أنشطة الأسبوع المنقضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة (يونيدو)، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.

تعزيز العمل المناخي

وشاركت أيضا في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية.

لقاءات ثنائية

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة, في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، كما عقدت اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الجهود المُشتركة ومناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بخطة العام المالي 2024/2025.