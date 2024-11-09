جريمة العاشرة صباحًا.. انتحار شخص بعد محاولة قتل زوجته

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول انتحار حداد بإطلاق النيران داخل فمه، بعدما شرع فى قتل زوجته.

وكشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشاجرة بين الزوجين في تمام الساعة الـ العاشرة و النصف من صباح اليوم، قام على إثرها الزوج بمحاولة قتل زوجته، وبعدها أنهى حياته، أمام نجلهم.

و انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة الزوج وتبين وفاته إثر طلق ناري بالفم، أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية و الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة، و التصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما استعلمت عن الحالة الصحية للزوجة وطلبت تقرير طبي واف حول الإصابات التى لحقت بها تمهيداً لسؤالها.

تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سماع دوي إطلاق نيران بشقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثتي "علاء الدين" 53 سنة، صاحب ورشة خراطة، به آثار طلق ناري من الفم وخروج من الرأس، وبجواره زوجته "هدى م" 51 سنة، ربة منزل، مصابة فى حالة حرجة.

و بإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفين أفاد بقيام والده بإطلاق النار على والدته ووضع السلاح الناري بفمه، وأنهى حياته بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى نقل جثة الزوج إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

