مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، صعقا بالتيار الكهربي، اليوم السبت، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة "أحمد محمود.ع"، 30 عامًا، من مركز باريس، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب تعرضه لصعق كهربائي في حي "25 يناير" غرب مدينة الخارجة.

جرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي في حالة غيبوبة تامة وجرى عمل انعاش قلب رئوي له ولكن الحالة لم تستجب للإسعافات الأولية وتوفي في قسم الاستقبال بالمستشفى.

جرى نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.