"يوم عاصم جدًا".. "كامل العدد" على خشبة مسرح قصر ثقافة دمنهور

ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قدم مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، بقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "يوم عاصم جدًا" على خشبة مسرح قصر ثقافة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، رافعًا لافتة "كامل العدد"، وسط حشد جماهيري كبير، بحضور أسر شهداء القوات المسلحة بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن العرض ينتمي إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي القائم على كوميديا الموقف، ويتضمن رسائل جادة تُقدَّم بطريقة غير مباشرة، ويناقش العمل تأثير الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، خاصة الأجيال الجديدة، وتأثيره السلبي على العلاقات الأسرية في الوقت الراهن، وتدور أحداث العرض داخل بيت "جدة" يعيش معها أحفادها، وطوال الوقت تحاول ربطهم بالزمن الماضي الذي يحمل لديها الكثير من الذكريات والمعاني الطيبة، لكنهم مشغولون دائمًا بالموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول استعادتهم وربطهم بالماضي، ومن ثمَّ تحدث العديد من الأحداث والمفارقات الكوميدية بينهم.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وبطولة مصطفى منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آية خلف، مازن المونتي، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياج أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.