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السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه القاهرة: عودة الخدمة بالمرج بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، عن الانتهاء بنجاح من أعمال لحام خط مياه بقطر 1000 ملم بشارع محمد نجيب بمنطقة المرج. 

و أسفرت أعمال الصيانة عن استعادة تدفق المياه إلى المنازل والشركات بالمنطقة بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق العمل الفنية والهندسية قد بذلت جهوداً مضاعفة للانتهاء من أعمال الصيانة قبل الموعد المحدد بنحو ساعة ونصف، وذلك حرصاً منها على تخفيف العبء على المواطنين وتقليل فترة انقطاع المياه.

ووجهت شركة مياه الشرب بالقاهرة  الشكر للمواطنين على تفهمهم خلال فترة انقطاع المياه، مؤكدةً استمرارها في بذل كافة الجهود لتقديم خدمة مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

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