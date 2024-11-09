مياه القاهرة: عودة الخدمة بالمرج بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، عن الانتهاء بنجاح من أعمال لحام خط مياه بقطر 1000 ملم بشارع محمد نجيب بمنطقة المرج.

و أسفرت أعمال الصيانة عن استعادة تدفق المياه إلى المنازل والشركات بالمنطقة بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق العمل الفنية والهندسية قد بذلت جهوداً مضاعفة للانتهاء من أعمال الصيانة قبل الموعد المحدد بنحو ساعة ونصف، وذلك حرصاً منها على تخفيف العبء على المواطنين وتقليل فترة انقطاع المياه.

ووجهت شركة مياه الشرب بالقاهرة الشكر للمواطنين على تفهمهم خلال فترة انقطاع المياه، مؤكدةً استمرارها في بذل كافة الجهود لتقديم خدمة مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.