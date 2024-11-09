نوران عادل.. «الحصان الأسود» في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

وسط صراع انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، المقرر لها 6 ديسمبر المقبل، تبدو هناك أسماء يمكن الرهان عليها، خاصة أن أصحابها من رموز اللعبة، كما هو حال عمرو مخلوف المرشح على مقعد الرئيس، وهناء حمزة على مقعد نائب الرئيس، ومنى عبدالكريم في منصب أمين الصندوق، ونوران عادل المغاورى في العضوية، والأخيرة من أهم الأسماء في تاريخ طائرة السيدات، كما أن لديها طموحات واعدة لأسرة الطائرة، إذ لم تعرف طوال مسيرتها سوى النجاح، وتتطلع لأن تكون داخل المجلس لتقود اللعبة إلى آفاق أرحب ونجاحات أكبر.

ونوران عادل المغاورى، من عائلة رياضية كبيرة لها باع طويل فى لعبة الكرة الطائرة، فهي بنت كابتن عادل المغاورى كابتن نادى الزمالك ومنتخب مصر وأسطورة الكرة الطائرة فى مصر وافريقيا.

وهي من مواليد ١٩٨٥، حاصله على بكالوريوس النقل الدولى (٢٠٠٦) قسم (اللوجيستيات)، من الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وهي لاعبة النادي الاهلي، ومنتخب مصر، وبدأت مسيرتها فى النادى الأهلى بعمر ٨ سنوات، وفي عمر ١٣ عاماً جرى تصعيدها مع الفرق الأكبر بالنادى الاهلى وحتى الدرجة الأولى.

وبعد مشوار طويل مع النادى الأهلى والمنتخب دام ١٥ عاماً من الكفاح والتعب وتحت أكبر قيادات من المدربين أصحاب الخبرة، حققت الكثير من النجاحات وحصلت على العديد من البطولات:ـ

منها على المستوي المحلي الدورى المصرى (١٠ مرات)، كأس مصر ( ٧)، بطولات الجمهوريه (١٠)، بطولة المنطقه (١٠).

كما حصلت على العديد من البطولات الإفريقيه والعربية ضمن صفوف الفريق الأول للنادى الأهلى والمنتخب القومى، منها خمس بطولات إفريقية مع منتخب مصر الأول ومنتخب الشابات، وخمس بطولات عربية، وخمس بطولات ضمن صفوف النادى الأهلى، وبطولة الألعاب العربية مرتين.

وشاركت نوران عادل فى العديد من البطولات الدولية، منها بطولة العالم باليابان، وحصلت على لقب أفضل لاعبة بالفريق المصرى فى مباراة مصر وكوبا، كما شاركت في بطولة العالم بألمانيا.

وقد حصلت نوران عادل المغاوري أيضا علي العديد من الألقاب المحلية و الدولية. منها: كأس أحسن ارسال، كأس أحسن حائط صد، كأس أحسن لاعب، كاس أحسن ضارب، وكأس أحسن دفاع.

بهذه الإنجازات وهذا التاريخ العريض، تخوض نوران عادل المنافسة في انتخابات اتحاد الطائرة، ضمن قائمة عمرو مخلوف، لتضيف ثقلا إلى القائمة، وتصبح الحصان الأسود في هذه الانتخابات خاصة وأنها تحظى بثقة ومحبة أسرة الكرة الطائرة المصرية، رافعة شعار العمل من أجل اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات، والتربع على عرش البطولات.