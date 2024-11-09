بدء حفل القاهرة تنادي بعرض "عكا عكا"

بدأ منذ قليل برنامج “القاهرة تنادي” ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، ببيت السناري بوسط البلد، في نسخته الثانية عشر.

كان أول العروض التي في الحفل بعنوان “عكا عكا” وهو احد العروض البصرية حيث تحدثت مخرجته عن تلك النوعية من العروض، وكيفية استخدام الفن لدعم القضايا السياسية والإنسانية.

جدير بالذكر أن برنامج (القاهرة تنادي) هو مبادرة أطلقها الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، والذي يهدف لدعم الفنانين العرب، ودعم المشھد الفني العربي المعاصر، ويوفر الملتقى منصات لعرض أعمال الفنانين العرب، وإنتاج أعمال فنية للفنانين المتمرسين، وإعلاء الأصوات الفنیة المتنوعة في المنطقة، كما یمھد البرنامج الطریق لتوفير الاستقرار المالي للفنانين، وتوسيع قاعدة جمهورهم، وتعزيز التفاهم المتبادل بین العالم العربي والثقافات الأخرى، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني.