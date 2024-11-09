استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بشمال غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

ولليوم الـ 35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.

وأوضحت مصادر طبية أن 25 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم، من بينهم 16 في شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 43552 شهيدا، و102765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام؛ حيث لا يمكن الوصول إليهم.