ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بشمال غزة

قصف لقوات الاحتلال
قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.
ولليوم الـ 35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.
وأوضحت مصادر طبية أن 25 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم، من بينهم 16 في شمال القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 43552 شهيدا، و102765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام؛ حيث لا يمكن الوصول إليهم.

فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة طائرات الاحتلال