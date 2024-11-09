ads
السبت 09 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة السعيد: عودة ترامب للبيت الأبيض متوقعة بحسب تقارير الشارع الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كانت متوقعة بحسب التقارير التي تراقب الأوضاع في الشارع الأمريكي، وترامب تمكن من ترسيخ سياساته ووجوده في صناعة السياسة الأمريكية، وأن يعوج مجددًا بالفوز بالتصويت الشعبي وبتصويت المجمع الانتخابي.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن صعود ترامب سيترافق مع مجموعة من التحولات في أدوار الولايات المتحدة، متابعًا: «مصالح أمريكا الاستراتيجية ستظل ثابتة، لأن الاستراتيجيات تتحكم فيها مؤسسات الدولة الأمريكية، وعلاقات أمريكا مع القوى الإقليمية والدولية».

وأشار رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أن مجئ دونالد ترامب يحمل الكثير من المتغيرات، على الأقل في سرعة تحرك الولايات المتحدة في مجموعة من الملفات، والخطاب السياسي الأمريكي ربما سيشهد تغيرًا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة والحالة الخاصة التي يمثلها ترامب.

وأكد، أنه سيكون هناك تحولات في إدارة بعض الملفات السياسية خاصة السياسة الخارجية، لافتًا إلى أن ترامب قطع على نفسه العديد من التعهدات منها إنهاء مجموعة الصراعات في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، وبالتالي من الممكن أن تكون الفترة المقبلة حاسمة بشكل كبير.

أسامة السعيد الإعلامية أمل الحناوي البيت الأبيض التصويت الشعبي السياسة الخارجية السياسة الأمريكية الشارع الأمريكي المجمع الانتخابي الولايات المتحدة دونالد ترامب عودة ترامب للبيت الأبيض